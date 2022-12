DC, James Gunn conferma: Batman sarà al centro del DC Universe, avremo un nuovo attore?

Dopo aver svelato i primi dettagli sul nuovo film di Superman, che sta personalmente scrivendo e che non includerà la partecipazione di Henry Cavill, il nuovo leader dei DC Studios James Gunn si è pronunciato anche su Batman.

In nuovo post pubblicato su Twitter per rispondere alle curiosità dei suoi follower, infatti, l'autore ha confermato che Batman farà parte del DCU e che anzi avrà un ruolo centrale nel futuro della saga: nessun'altra informazione è stata diramata a questo punto, dato che come potete vedere in basso James Gunn si è limitato semplicemente a scrivere che Batman è “una parte importante del DCU."

Resta da vedere, a questo punto, in che modo Batman farà parte del nuovo DCU di James Gunn: dopo la conferma che The Batman di Matt Reeves resterà separato dal DCU, conferma arrivata dagli stessi Gunn e Reeves, la prima cosa che verrebbe da pensare è il possibile annuncio di un nuovo attore per la parte di Bruce Wayne e quindi una nuova incarnazione del personaggio che possa agire nell'universo cinematografico che Gunn sta creando insieme a Peter Safran. Sembra da scartare, invece, l'ipotesi del Batman di Michael Keaton, che difficilmente dopo il ritorno in The Flash otterrà quel ruolo esteso che invece la precedente dirigenza Warner aveva pensato di cucirgli addosso (addirittura pare che James Gunn e Safran abbiano cancellato un film di Batman Beyond con Michael Keaton).

Recentemente, tra l'altro, l'autore ha confermato che Ben Affleck tornerà in casa DC in veste di regista, anche se il film che dirigerà non è ancora stato deciso. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.