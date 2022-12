DC, James Gunn attaccato da Ray Fisher: l'autore risponde anche alla polemica di Gal Gadot

In attesa dell'annuncio definitivo sui piani per il futuro della DC, sono ore concitate sui social per James Gunn, che ha dovuto rispondere all'affaire Gal Gadot per poi avviare una discussione con Ray Fisher incentrata su vecchi tweet riguardanti Joss Whedon.

Ma facciamo un passo alla volta: come potete vedere in calce all'articolo, Ray Fisher se l'è presa con James Gunn e 'il suo modo di usare' Twitter in merito alle famose accuse di razzismo e comportamento tossico sul set che il regista Joss Whedon avrebbe avuto durante la (ri)lavorazione di Justice League di Zack Snyder, dicendo che "prima si pseudo-scusa per Whedon, e poi invece cancella immediatamente prima tutti quei tweet prima di accettare il suo nuovo lavoro alla DC. Rifiutare di scusarsi per un comportamento tossico sembra essere un requisito di lavoro per la WB." A questo commento, James Gunn ha prontamente risposto: "Tutti i miei tweet si cancellano automaticamente ogni paio di mesi, Ray, questo non ha niente a che fare con i miei post sul tuo conto."

L'attore di Cyborg non ha ancora replicato alla risposta di Gunn, al momento della stesura di questo articolo, ma nel frattempo il nuovo presidente dei DC Studios si è tenuto impegnato commentando anche il futuro di Gal Gadot come Wonder Woman: come potete vedere nello screen in calce, Gunn ha scritto su Instagram rispondendo ad un suo follower che non ha capito bene "dove hai preso l'informazione secondo cui avremmo 'silurato' Gal", parole che sembrano lasciare intendere che Gal Gadot sarà ancora Wonder Woman nella nuova saga DC, contrariamente invece a quanto è accaduto a Henry Cavill con Superman.

Insomma, la situazione non è mai stata così incerta: continuate a seguirci per tutti i prossimi sviluppi.