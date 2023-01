DC, Jacob Elordi di Euphoria è perfetto come Nightwing in questa nuova fanart

Negli ultimi tempi le speculazioni sul DC Universe sono cresciute a dismisura e tra i rumor che vedono Jason Momoa come prossimo Lobo e Jensen Ackless come nuovo Batman, qualcuno sembra suggerire che Jacob Elordi di Euphoria potrebbe essere perfetto come Nightwing.

Un artista di nome Bobby_Art ha pubblicato su Instagram una delle sue opere in cui ripropone l'interprete di Nate Jacobs nei panni dell'ex compagno di Caped Crusader. Nella fan art che trovate in calce alla notizia, vediamo proprio Elordi con il classico look di Nightwing caratterizzato dai colori nero e blu.

Anche se sembra che al momento non vi siano reali piani per questo personaggio, da qualche tempo ormai si parla un film in fase di sviluppo che Adam McKay, già regista di Don't Look Up avrebbe dovuto dirigere.

Nel nuovo corso DC Universe targato James Gunn sono davvero moltissimi i progetti che potrebbero prendere il via e se effettivamente ce ne sarà uno dedicato a Nightwing ancora non possiamo saperlo. L'unica certezza sembra essere che a detta dei fan almeno, Jacob Elordi potrebbe essere l'attore giusto per interpretarlo ma come spesso succede in questi casi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.