DCU, Henry Cavill torna a una condizione: 'Con Superman ho un'ambizione...'

Il ritorno di Henry Cavill come Superman è qualcosa che moltissimi fan avevano sperato. Dopo l'annuncio ufficiale fatto sui propri profili social, l'attore ha parlato della possibilità di vedere un personaggio più speranzoso e capace di infondere gioia e sollievo nei fan.

L'aria di rivoluzione che sta investendo i DC Studios, sembra voglia investire anche il modo che questa casa di produzione ha di raccontare i suoi personaggi. L'altissimo potenziale narrativo degli eroi DC, sotto la guida di una mente creativa come quella di James Gunn, potrebbe dare grandissimi risultati. Questo sembra averlo capito anche Henry Cavill che, dopo il cameo di Superman in Black Adam, ha parlato del futuro dell'eroe.

Dopo lo scossone causato dell'addio di Cavill a The Witcher, l'attore è tornato a parlare dell'Uomo d'Acciaio raccontando le sue aspirazioni e i suoi più profondi desideri riguardo la rappresentazione del personaggio sul grande schermo. "Ovviamente, ho un legame molto stretto con lui. Ha qualcosa di straordinariamente speciale; speciale nella sua capacità di dare e di amare. Non intendo romanticamente; Intendo il suo amore per la Terra e per le persone che vivono qui" La sua idea sarebbe quella di realizzare dei film capaci di dare gioia al pubblico in modo da trasmettere quell'amore universale che fa parte di Clark Kent. "Voglio che il pubblico lasci il cinema e si senta come se potesse volare"

Riguardo il suo futuro, Cavill ha svelato i suoi tre desideri sul futuro di Superman sul grande schermo. Quella che sembra proporre è una visione più gioiosa e positiva di un personaggio che abbiamo conosciuto sempre attraverso toni cupi e drammatici.