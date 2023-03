DC, Harley Quinn tornerà? James Gunn conferma: 'Lavorerò ancora con Margot Robbie'

Mentre dal set di Joker: Folie à Deux iniziano ad arrivare i primi video di Lady Gaga nei panni della nuova Harley Quinn, il presidente dei DC Studios, lo sceneggiatore e regista James Gunn, ha avuto modo di commentare il futuro della 'vecchia' Harley, quella interpretata da Margot Robbie.

Come potete vedere nel post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, infatti, quando gli è stato chiesto se lavorerà ancora con Margot Robbie in futuro, James Gunn ha prontamente risposto: "Sicuramente". L'attrice e il regista, come saprete, avevano già lavorato insieme per la DC con The Suicide Squad del 2021, che ha visto la Robbie riprendere il ruolo di Harley Quinn da Suicide Squad di David Ayer del 2016 e Birds of Prey (e la fantastica emancipazione di Harley Quinn) di regista Cathy Yan del 2020. Sebbene non sia chiaro quando avverrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn o per quale che progetto, l'attrice ha precedentemente espresso il suo desiderio di portare sul grande schermo la famosa storia d'amore dei fumetti tra Harley Quinn e Poison Ivy. In precedenza aveva spiegato: "Non posso dirti quanto ho spinto per convincere le alte sfere a realizzare questo film. Lo voglio anch'io".

A gennaio scorso, Gunn ha annunciato il suo piano decennale per il nuovo DCU, con il vecchio DC Extended Universe che subirà un 'reboot' con The Flash, che fungerà da 'punto di partenza' della nuova saga. Il primo Capitolo - l'equivale della 'Fase' del MCU - del DCU sarà intitolato "Gods & Monsters" e prenderà il via con Superman: Legacy, in uscita a luglio 2025 per la regia dello stesso James Gunn.

Nel frattempo, Shazam Furia degli Dei parte male al box office: il futuro della saga con Zachary Levi - prodotta da Peter Safran, co-ceo dei DC Studios insieme a Gunn - è a rischio?