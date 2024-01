DC, guai per James Gunn? Superman, Batman e altri saranno 'presto' di dominio pubblico

È successo recentemente a Topolino Steamboat Willy, e molto presto anche Batman, Superman e tanti altri personaggi DC diventeranno di dominio pubblico, come confermato ufficialmente in queste ore da Variety.

Il magazine segnalata infatti che le versioni originali di Superman e Lois Lane diventeranno di pubblico dominio nel 2034, e saranno seguite da quelle di Batman (nel 2035), di Joker (nel 2036) e poi anche di Wonder Woman (nel 2037): date relativamente lontane o vicine, a seconda dei punti di vista, ma Variety spiega che da quel punto in poi - come accaduto appunto con Topolino in queste settimane o con Winnie the Pooh l'anno scorso - potremmo assistere ad un'ondata di storie di Batman non ufficiali, tra fumetti, film, videogame e così via.

Inizialmente, però, chiunque vorrà cimentarsi nelle rivisitazioni originali di questi personaggi DC, non sarà in grado di utilizzare alcune caratteristiche, come ad esempio il nome 'Uomo d'Acciaio', la S di Superman, il simbolo di Batman e così via: Jennifer Jenkins, direttrice del Duke's Center for the Study of the Public Domain, ha rivelato che i creatori dovranno semplicemente chiarire che le loro versioni non vengono da DC. "Potresti comunque creare un film horror su Superman o un film horror su Batman", afferma Jonathan Steinsapir, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale. "Devi solo stare attento a come lo pubblicizzi e a come usi le immagini di Superman in senso di branding... Zack Snyder potrebbe crearne una nuova iterazione. Devi solo stare attento."

Chissà se, tra dieci anni, il DCU di James Gunn verrà danneggiato dai contenuti originali che gli artisti potranno realizzare sui personaggi DC.