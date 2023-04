DC, Frank Grillo conferma il suo esordio: 'Deluso dalla Marvel, dico addio al MCU'

Mentre continuano i rumor su un suo possibile coinvolgimento in Creature Commandos, nuova serie DC Studios annunciata da James Gunn, l'attore Frank Grillo ha confermato il suo addio al Marvel Cinematic Universe per un passaggio al nuovo DCU.

Parlando con ComicBook, infatti, Frank Grillo si è detto molto deluso dalla Marvel per il poco spazio riservato al suo personaggio, Brock Rumlow, alias Crossbones, uno dei villain più iconici dei fumetti di Captain America che sul grande schermo è stato visto sporadicamente in diversi film ma mai con un ruolo da antagonista principale. Questa, secondo l'attore, è stato il motivo che lo ha spinto a firmare con i DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

"Non hanno mai raccontato una storia su Crossbones. La mitologia dell'MCU, senza parlare di tutte le storie che ci sono nei fumetti, è così profonda, letteralmente immensa. E invece Crossbones è stato nei film per tipo un minuto: secondo me avrebbe meritato molto più spazio. Ho sempre pensato che Crossbones avesse uno scopo, e probabilmente anche i fan dato che hanno risposto sempre con grande entusiasmo alle sue apparizioni, anche se sono state apparizioni fottutamente brevissime. Ho sempre pensato che ci sarebbe stato di più, per lui. Sono rimasto deluso, motivo per cui sono andato alla DC."

Frank Grillo, insieme a Ron Perlman, qualche settimana fa hanno partecipato a sorpresa alla premiere di Shazam! Fury of the Gods, innescando molte speculazioni su un loro possibile ingaggio per Creature Commandos. Ora Grillo ha confermato ufficialmente il suo passaggio alla DC, sebbene il ruolo che andrà ad interpretare nel DCU di James Gunn e Peter Safran sia al momento sconosciuto.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.