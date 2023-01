DC Films, Kumail Nanjiani ci prova: 'Voglio un film su Ambush Bug!'

Gli scambi tra Marvel Cinematic Universe e DC Universe non sono certo una cosa nuova: basti pensare a James Gunn, tra i registi più acclamati dell'MCU con i Guardiani della Galassia e ora divenuto praticamente l'anti-Kevin Feige sul fronte opposto. Ci stupiremmo davvero, dunque, se una cosa simile accadesse a Kumail Nanjiani?

L'attore pakistano è infatti apparso lo scorso anno ne Gli Eterni di Chloe Zhao, ma ultimamente sembrerebbe aver cominciato a buttare l'occhio dall'altra parte della barricata, proponendosi più o meno seriamente per un film su un eroe DC decisamente meno famoso dei vari Batman (a proposito: avete visto la fan-art con Jensen Ackles?) e Superman.

"Mi piacerebbe fare qualcosa... Avete presente DC Comics? Avete presente chi è Ambush Bug? No, ok. Io vorrei fare un film su Ambush Bug. È una specie di reporter, è un tipo strano. [...] Il fatto è che non ci sarebbe pressione, no? Se facessi Superman... Ognuno ha un'idea diversa di Superman, e se le due cose non combaciassero tutti si arrabbierebbero. A nessuno importa di Ambush Bug" sono state le sue parole.

Come dargli torto, d'altronde? Qualcuno di voi conosce Ambush Bug? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale film dovrebbe chiudere il vecchio corso del DC Universe prima della partenza ufficiale del nuovo ciclo del franchise.