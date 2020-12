DC Films: su HBO Max ci saranno due esclusive all'anno a partire dal 2022

In una recente intervista al New York Times, il presidente della DC Films Walter Hamada ha spiegato che a partire dal 2022 verranno distribuiti almeno 4 film all'anno e in più almeno due contenuti speciali verranno rilasciati sulla piattaforma streaming HBO Max.

Il New York Times teorizza che i film che verranno distribuiti solo su HBO Max saranno i progetti "più rischiosi" della DC, come il film Static Shock prodotto da Michael B. Jordan e il film a lunga gestazione Batgirl. Tuttavia, queste sono semplici speculazioni poichè lo stesso Hamada non ha specificato quali film verranno rilasciati sul servizio on demand.

Detto questo, Hamada ha rivelato che HBO Max è una parte importante del futuro di DC e che la piattaforma streaming viene tenuta presente mentre vengono sviluppati nuovi progetti: "Per ogni film che stiamo mettendo in cantiere, pensiamo a quale potrebbe essere il potenziale spin-off per HBO Max".

In particolare, gli attesissimi The Batman e The Suicide Squad sicuramente avranno su HBO Max dei propri spin-off. La piattaforma di streaming ospiterà anche una programmazione DC totalmente originale, come le imminenti serie Green Lantern e Justice League Dark. Inoltre, nei mesi iniziali del prossimo anno arriverà anche l'attesissimo Snyder Cut.

Vi ricordiamo che nel corso del 2021 moltissimi film verranno distribuiti in contemporanea al cinema e su HBO Max e molti si domandano se anche prossimamente l'Italia potrà entrare a far parte del circuito della piattaforma Warner Media.