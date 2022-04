DC Films, Warner cambia tutto: in arrivo un 'Kevin Feige', Superman e più film come Joker?

La fusione tra Warner e Discovery potrebbe avere grosse ripercussioni sul futuro della divisione DC Films, che come riportato da Variety in un nuovo rapporto in esclusiva potrebbe subire una completa riconfigurazione.

Variety cita infatti diverse fonti interne secondo le quali David Zaslav - ovvero il CEO della neonata Warner Bros. Discovery - sia intenzionato a 'mettere mano' alla DC Films per sfruttarne a pieno le possibilità, che secondo lui finora hanno tentennato. Stando al rapporto Zaslav, ancor prima che la fusione fosse finalizzata, "aveva iniziato ad esaminare potenziali candidati nel tentativo di trovare qualcuno che operasse come 'zar creativo e strategico', una figura di riferimento simile a quella che la Marvel ha in Kevin Feige". Variety rivela anche che tra i candidati c'è stata Emma Watts, che in precedenza era stata presidente della produzione presso i 20th Century Studios e presidente della divisione cinematografica alla Paramount, ma sempre il rapporto anticipa che molto probabilmente non la Watts non ha accettato o non accetterà il lavoro in casa DC.

Inoltre, una fonte afferma che Zaslav "non è tanto interessato a trovare un guru creativo quanto più desideroso di trovare qualcuno che abbia il tipo di background aziendale necessario per far lavorare tutti i diversi rami della DC in maniera più fluida e armoniosa". Secondo quanto riferito, Zaslav avrebbe identificato alcuni punti deboli nella DC, ma anche i punti forti: in tal senso pare che il nuovo ceo sia estremamente interessato a realizzare nuovi film come Joker, ovvero film che trasformino in successi clamorosi dei personaggi DC considerati 'secondari'. Inoltre, sempre lo stesso rapporto cita che dal punto di vista di Zaslav un personaggio fondamentale come Superman è stato 'lasciato indietro' nei nuovi piani della DC Films, e lo studio dovrebbe rimediare.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e cosa cambierà in casa DC Films. Nel frattempo, ecco quando uscirà The Batman in versione digitale in Italia.