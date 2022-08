DC Films nel caos: ora i fan temono per il destino di Black Canary e Blue Beetle

A seguito della cancellazione di Batgirl, arrivata improvvisamente nelle scorse ore a film già completo e pronto ad uscire, i fan della DC Films adesso temono per il destino di Black Canary e Blue Beetle, altri due progetti 'minori' in fase di sviluppo per Warner Bros.

Del resto, secondo quanto riportato, la Warner Bros. avrebbe scelto di accantonare Batgirl per concentrarsi su film DC di sicuro successo, e poiché anche Blue Beetle e Black Canary sono stati sviluppati come esclusive HBO Max, gli appassionati adesso temono che Warner Bros. possa cancellarli per concentrarsi esclusivamente sulle uscite cinematografiche.

Non è ancora dato sapere - posto che verrà mai chiarita - qual è stata la vera ragione che ha spinto alla cancellazione di Batgirl, ma è difficile credere che abbia a che fare con la sua esclusività per la piattaforma di streaming on demand HBO Max: anzitutto perché The Flash potrebbe uscire su HBO Max nonostante sia costato molto di più di Batgirl (200 milioni contro 90 milioni), e in secondo luogo perché Warner ha dimostrato di voler puntare molto su HBO Max (motivo per il quale lo studio avrà bisogno di contenuti originali, sia di film che di serie tv).

Qualora però Warner fosse davvero decisa a dedicarsi solo ai film per il cinema, allora tra Blue Beetle e Black Canary quello più a rischio potrebbe essere il secondo: questo perché il film spin-off di Birds of Prey dedicato alla Dinah Lance di Jurnee Smollett è stato annunciato proprio come esclusiva HBO Max; nel frattempo Blue Beetle, presentato come un'altra esclusiva HBO Max, nel corso del tempo è stato 'spostato' come uscita cinematografica: le riprese del progetto si sono concluse ufficialmente a luglio 2022, sotto la guida del regista Angel Manuel Soto. Nel film, lo ricordiamo, Xolo Maridueña di Cobra Kai interpreta il ruolo del protagonista Jaime Reyes/Blue Beetle, con il cast che include anche Bruna Marquezine, George Lopez, Adriana Barraza, Susan Sarandon e Harvey Guillén. Blue Beetle dovrebbe uscire nelle sale il 18 agosto 2023.

Ovviamente continueremo a monitorare la situazione Warner Bros. e DC Films, dunque rimanete sintonizzati! Per altre letture scoprite tutti i dettagli sul ritorno di Michael Keaton come Batman in Batgirl, con nuove informazioni su ciò che i fan non vedranno mai.