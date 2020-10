DC Films, in arrivo un film su Vixen? Il nuovo report fa scalpitare i fan!

Vixen potrebbe essere il prossimo supereroe DC Comics a sbarcare al cinema tramite un adattamento Warner Bros.: secondo il portale GWW, la major avrebbe iniziato l sviluppo di un progetto cinematografico DC Extended Universe con protagonista la supereroina in grado di controllare gli animali.

Un'altra fonte, tra l'altro, afferma che la Warner Bros. starebbe cercando di replicare il successo di Black Panther dei Marvel Studios, ed è convinta che Vixen possa avere un impatto simile. Creata da Gerry Conway e Bob Oksner, Mari McCabe/Vixen ha debuttato in Action Comics #521 nel 1981: il personaggio deve i suoi poteri al Tantu Totem, un talismano tramandato di generazione in generazione dai suoi antenati che consente a chi lo utilizza di imbrigliare gli spiriti - e le abilità - degli animali.

Vixen ha prestato servizio in diverse incarnazioni della Justice League, tra cui Justice League Detroit e Justice League International, ed è apparsa anche nel mondo dell' animazione, in particolare in Justice League Unlimited, dove è stata doppiata da Gina Torres. Anche Megalyn Echikunwoke ha interpretato il personaggio in una miniserie animata e in seguito avrebbe ripreso il ruolo in chiave live-action grazie Arrow, con Maisie Richardson-Sellers che ha interpretato sua nonna Amaya in Legends of Tomorrow.

Addirittura si parla di un possibile approdo del film direttamente su HBO Max a causa del ricco calendario DC Films, già molto fitto per gli anni a venire: rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, conferme o smentite.

Per altre notizie sul cinema dei supereroi ecco la nuova foto dal set di The Batman e la foto osé di Tessa Thompson su Instagram.