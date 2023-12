DC: il film di Zatanna di Emerald Fennell è ufficialmente morto

Dopo la conferma dell’arrivo di Maxwell Lord nel DCU da parte di James Gunn, adesso è sicuro che il film di Zatanna non si farà.

Emerald Fennell, regista di Saltburn e inizialmente incaricata di sviluppare una sceneggiatura per un film DC dedicato a Zatanna, ha confermato all’Happy Sad and confused podcast che il film non si farà:

“No, no, non si farà. Però mi piaceva molto. Tutto questo prima di “Young promising woman”. Era qualcosa a cui stavo lavorando prima di quel film. Era il periodo in cui J.J. Abrams era appena arrivato alla Warner Bros. E stava per fare un reboot dell'Universo Oscuro della DC, e volevano creare questa sorta di universo oscuro di cattivi o una sorta di universo di eroi e cattivi. Ho pensato che fosse il migliore, e che il suo team fosse così forte e interessante, ero decisamente interessata. Pensavo: Non so molto del genere dei supereroi, non è un genere verso cui gravito naturalmente, quindi mi piacerebbe sapere come si fa un film di supereroi come questo, per una come me che non ne sa molto e non comprerebbe necessariamente un biglietto immediatamente. Era una cosa del genere, e Zatanna era un personaggio davvero, davvero interessante.”

Sembra quindi che l’arrivo di Gunn e Peter Safran abbia decisamente cambiato le carte in tavola, e chissà se vedremo il personaggio di Zatanna in futuro oppure no. Nel frattempo, lo stesso James Gunn si è ritrovato a dover rispondere a delle critiche riguardanti l'universo DC sui social.