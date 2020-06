DC FanDome, Zack Snyder ci sarà: vedremo il trailer di Justice League?

Attraverso un video post pubblicato sul suo profilo ufficiale su Twitter, Zack Snyder ha confermato la propria presenza al DC FanDome, convention virtuale organizzata da Warner Bros. e DC Films per presentare prossimi film in arrivo, tra i quali appunto figurerà anche la Zack Snyder's Justice League, annunciata qualche settimana fa a sorpresa.

Così come il Comic-Con di San Diego, che si farà virtuale per la prima volta in assoluto questa estate, ad agosto la Warner Bros. salirà sul carro dello streaming con DC FanDome, che si svolgerà interamente online il 22 agosto alle 10 PDT e sarà accessibile in tutto il mondo (anche in Italia) per 24 ore.

Nelle ultime ore, quindi, anche Snyder ha confermato ufficialmente la propria presenza a questa nuova convention DC pubblicando il teaser dell'evento seguito subito dopo dal poster in bianco e nero della sua Justice League e con la didascalia inequivocabile: "Ci vediamo al Dome". A questo punto tutti si chiederanno se nel corso della manifestazione verranno rivelate novità riguardo alla sua Justice League, se verrà mostrata qualche scena inedita oppure addirittura un primo trailer ufficiale della Snyder Cut.

Di recente il regista ha rivelato nuovi dettagli sulla morte di Robin in Batman v Superman: sebbene Robin non sia apparso fisicamente nel DCEU, in Batman v Superman: Dawn of Justice i fan hanno scoperto che la celebre spalla di Bruce Wayne è stata uccisa da Joker. Per molti mesi non fu chiaro a quale Robin facesse riferimento quell'uniforme, se a Dick Grayson o a Jason Todd, tuttavia alla fine è stato rivelato che, al contrario di quanto accade nei fumetti, nel DCEU è Dick, e non Jason, il Robin ucciso da Joker.

Chissà se vedremo anche il costume nero di Superman nella Snyder Cut...