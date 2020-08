DC FanDome, il teaser ufficiale dedicato all'evento del 22 agosto: c'è anche Darkseid

Dopo un Comic-Con at Home privo di grandi annunci, le antenne dei fan sono tutte puntate verso il DC FanDome, evento online dedicato ai titoli della casa fumettistica di proprietà Warner Bros, ora protagonista di uno speciale teaser di presentazione.

Come potete vedere in calce all'articolo, il filmato offre un primo sguardo al palco virtuale che sarà accessibile per 24 ore gratuitamente da tutti gli utenti, svelando anche alcune immagini chiave dei film più attesi come la Snyder Cut di Justice League. Il tutto sulle note dell'iconico tema di Superman firmato John Williams.

Tutti gli occhi sono puntati sul segmento denominato DC WatchVerse, il quale ospiterà "annunci esclusivi" dei prossimi film, serie TV e videogiochi del mondo DC. Parteciperanno all'evento i creatori, registi e membri del cast di titoli quali Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, the SnyderCut of Justice League, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders e Wonder Woman 1984.

James Gunn ha promesso in queste ore grandi novità per The Suicide Squad proprio in vista del DC FanDome, anticipando dunque il possibile arrivo di un primo teaser ufficiale (le riprese del film sono terminate ormai da diversi mesi).

Quali sono gli annunci e le presentazioni che attendete di più?