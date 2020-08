DC FanDome: dalla Snyder Cut a The Batman, segui la nostra maratona su Twitch il 22 agosto

Per mesi l'abbiamo sognato e finalmente è arrivato: il DC FanDome è alle porte e noi di Everyeye.it abbiamo in serbo per voi una diretta a dir poco imperdibile. Scoprite in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le succulente novità dell'universo DC: The Batman, Suicide Squad e Justuce League saranno solo alcuni dei titoli presentati in anteprima!

In onda dalle 18:30 di sabato 22 agosto fino alle 03:00 del giorno successivo, potrete seguire la maratona sul canale Twitch di Everyeye.it e ad accompagnarci in quest'avventura ci saranno gli immancabili Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.

Durante l'evento DC scopriremo tutte le ultime curiosità, novità e, molto probabilmente, trailer della line-up cinematografica targata Warner Bros. Nelle ultime settimane i volti noti dei supereroi come Jason Momoa, Ezra Miller e Gal Gadot hanno fatto schizzare l'hype dei fan fino alle stelle e persino James Gunn anticipa sensazionali novità sul suo Suicide Squad: insomma, un appuntamento che non vorreste perdere per nulla al mondo.

Grande attenzione è rivolta anche all'attesissimo film di Robert Pattinson e Matt Reeves e alcuni leak sul panel di The Batman sembrerebbero promettere più di una novità in arrivo. Per altri dettagli vi rimandiamo al programma e agli orari italiani del DC FanDome.