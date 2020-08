DC FanDome, sale l'hype: Margot Robbie, Gal Gadot e The Rock nei nuovi video teaser!

E' sempre più vicina ormai la data dell'attesissimo DC FanDome, l'evento globale in streaming pensato per promuovere i prossimi prodotti della Warner Bros. in chiave DC Universe, e per l'occasione alcune superstar hanno anticipato l'hype dell'evento sui social network.

E' il caso di nomi di grosso calibro come Margot Robbie, Dwayne The Rock Johnson e Gal Gadot, interpreti rispettivamente di Harley Quinn, Black Adam e Wonder Woman, che come potete vedere nei video in calce all'articolo hanno pubblicato sulle proprie pagine ufficiali del social network Instagram alcuni video celebrativi dell'evento.

Tra loro anche Zachary Levi, interprete del supereroe Shazam per il DC Extended Universe, e anche diverse star della DC televisiva, inclusa la nuova Batwoman Javicia Leslie.

Vi ricordiamo che il DC FanDome si terrà in diretta streaming per 24 ore in diversi paesi del mondo, Italia inclusa, il prossimo 22 agosto: l'evento, oltre a presentazioni di videogiochi, serie tv e fumetti targati DC, mostrerà anche trailer, immagini e anticipazioni varie dei prossimi lungometraggi legati al DC Extended Universe e oltre: tra i film che saranno presenti all'evento segnaliamo Black Adam, The Batman con Robert Pattinson, The Suicide Squad di James Gunn, The Flash e Wonder Woman 1984.

Ricordiamo che tra gli ospiti annunciati ci saranno anche i registi Matt Reeves e Zack Snyder, che presenterà il trailer della sua attesissima director's cut di Justice League.