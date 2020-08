DC FanDome, il programma completo: ecco i panel Justice League, Batman e tutti gli altri

Dopo aver svelato il programma degli ospiti nei giorni scorsi, ad una settimana dall'evento il DC FanDome ha finalmente pubblicato l'elenco completo dei panel previsti per la convention streaming, che si terrà il prossimo 22 agosto.

Da Justice League di Zack Snyder a The Batman con Robert Pattinson, passando per Flash, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad di James Gunn e tanti altri ancora, scoprite qui sotto gli orari degli appuntamenti da segnarvi sull'agenda:

Wonder Woman 1984 - ore 10:00 am (Sala degli Eroi) - I protagonisti Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal, e la regista/co-autrice/produttrice Patty Jenkins uniscono le forze con i conduttori brasiliani Érico Borgo e Aline Diniz per celebrare i fan in grande stile. Risponderanno alle domande dei fan di tutto il mondo, parleranno di fan art e cosplay e riveleranno un'anteprima del film in uscita, oltre ad altre sorprese! (25 min)

Nella sezione della fonte che trovate in calce all'articolo potete raggiungere il sito DC FanDome per spulciare nel dettaglio l'intero programma, che include anche sezioni per serie tv, videogame e fumetti.