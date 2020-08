DC FanDome, nuovo colpo di scena: e riguarda quel famoso panel segreto ...

Ieri vi abbiamo parlato nello specifico del famoso panel segreto del DC FanDome, che si sarebbe tenuto nella Stanza Hall of Heroes dedicata ai film e che quindi in molti pensavano avrebbe riguardato l'annuncio di un nuovo lungometraggio DC Films.

Tuttavia la Warner Bros. ha stravolto il calendario dell'evento dividendo gli appuntamenti su due giorni, il 22 agosto dedicato quasi esclusivamente a film e videogame e il 12 settembre prossimo riservato alla maggior parte delle serie tv e ad altre sezioni.

A fare le spese di questi cambiamenti è stato proprio il misterioso panel segreto, che adesso è stato sostituito da un panel dedicato alla serie tv The Flash, che insieme a Titans e alla serie animata di Harley Quinn fa parte dei progetti tv rimasti in programma per la data del 22 agosto. Inoltre, è stato aggiunto anche un nuovo panel intitolato CNN Heroes: Real Life Heroes in the Age of Coronavirus, e l'unico vero mistero rimasto ancora da scoprire è un panel DC Comics a sorpresa, che andrà in onda sabato prossimo per la durata di 20 minuti. Chiaramente l'editore ha qualcosa di importante da annunciare ai suoi fan, ma è da escludere che possa riguardare la sfera cinematografica.

Cosa ne pensate di questo cambio di programma? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.