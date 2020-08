DC FanDome, dopo Joker arriveranno nuovi film in stile Elseworlds! Tutti i dettagli

In occasione del mega-evento virtuale DC FanDome è stata non solo confermata l'esistenza del Multiverso DC, ma anche la sua espansione, ad esempio tramite altri film ambientati in una differente timeline come Joker di Todd Phillips.

Il Presidente della divisione cinematografica targata DC e Warner Bros., Walter Hamada, ha infatti dichiarato che potrebbero esserci numerosi nuovi tentativi cinematografici in stile Elseworlds.

"Le possibilità ci sono. Ma alla fine si tratta davvero di trovare delle grandi storie, quindi se riusciamo a trovare un regista con una storia interessante che non si va ad incastrare nella timeline già esistente, e funzionerebbe invece in un contesto Elseworlds, allora sicuramente vorremo esplorarla" spiega "È questa la bellezza del Multiverso: possiamo esplorarlo. Possiamo prendere una strada diversa ed esplorarla".

"Ciò che non vogliamo però" continua "È farvi pensare che ci sarà un film Elseworld ogni anno, perché non sarà necessariamente così. Dovrebbe essere qualcosa di speciale, qualcosa di davvero grandioso. Vogliamo che siano speciali. Ci deve essere una ragione per portare queste storie sullo schermo, una ragione che ci entusiasma davvero, e che pensiamo possa entusiasmare davvero i fan".

E conclude: "Quindi la risposta è sì. ci saranno delle opportunità".

Sappiamo già che The Batman sarà il primo film ambientato nell'universo New Earth, ma cosa ci riserverà il futuro DC?