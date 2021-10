DC FanDome, Dwayne Johnson, Zoe Kravitz e tanti altri in un nuovo video: "Non mancate!"

Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer ufficiale del DC FanDome, e siamo giunti ormai alla vigilia della seconda edizione dell'evento virtuale, che si terrà sabato 16 ottobre. Per riscaldare ulteriormente l'atmosfera, Warner Bros. ha pubblicato un nuovo video con molte delle star del DC Universe.

La clip, della durata di una quarantina di secondi, è visibile anche all'interno della notizia. Sono presenti, tra gli altri, Dwayne Johnson, Zoe Kravitz, Jason Momoa, Lucy Liu, Grant Gastin, che ricordano ai fan l'appuntamento e li invitano a non mancare al DC FanDome.

Sono in molti i titoli targati DC su cui si attendono notizie e anticipazioni. Se Robert Pattinson promette delle sorprese su The Batman, di cui dovrebbe essere presentato un trailer, il pubblico spera di sapere anche qualcosa in più su The Flash, l'attesissimo cinecomic diretto da Andy Muschietti.

Il nutrito programma del DC FanDome prevede, tra l'altro, delle anticipazioni sulla prossima serie Peacemaker con Dwayne Johnson / The Rock, e sulle nuove stagioni di Superman & Lois, Batwoman e Sweet Tooth. Fornirà poi un ampio sguardo su tutte le novità nel mondo dei videogame, delle serie animate e dei fumetti.

Quali novità vi aspettate dal DC FanDome? Qual è il film o la serie tv che più vi interessa? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.