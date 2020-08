DC FanDome, confermato il destino per il live-action di Superman: Red Son!

Lo scorso luglio sulle pagine di Everyeye recensivamo con discreto entusiasmo l'adattamento animato direct to video del Superman: Red Son di Mark Millar, tra le run standalone più amate e concettualmente incredibili dedicate all'Uomo d'Acciaio, e questo mentre si vociferava di una versione live-action dell'opera.

Data la conferma dell'Universo Cinematografico Elseworlds (dove milita Joker) accostato a quello Condiviso (The Flash, Wonder Woman) e al New Earth (The Batman), la voce si era fatta strada fino a ieri, a ridosso dell'inizio del gigantesco DC FanDome, dove però alla fine è stata definitivamente negata da Walter Hamada, che ha confermato la non esistenza del progetto, neanche in forma embrionale. Per lo meno non per il momento



Ha detto il presidente DC Films: "Penso che una possibilità ci sia. Il nostro obiettivo sono le grandi storie. Quindi se trovassimo il giusto regista insieme a una storia interessante che però non funzionerebbe nella nostra linea temporale esistente ma nell'Universo Elseworld, allora saremmo certamente interessati a esplorare l'idea. Al momento comunque non lo stiamo sviluppando. Ma il bello di un Multiverso è che tutto potrebbe accadere, prima o poi. Non ora però".



