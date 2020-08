DC FanDome, ecco dove e come seguirlo: scoprite tutti gli orari italiani

Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato il programma della sezione cinema e il programma della sezione serie tv per il DC FanDome, attesa convention virtuale di Warner Bros. e DC Comics che sarà online il 22 agosto prossimo, anche in Italia.

Per questo, oggi vi forniamo tutti i dettagli della 'versione italiana' della programmazione, con orari aggiornati al nostro fuso orario per tutti gli eventi clou della lunga notte DC. Preparate la vostra agenda, dunque, mettetevi comodi e fate scorta di caffè: come potete immaginare, si andrà avanti fino alle prime luci dell'alba di domenica 23.

Il programma italiano:

19:00 – Wonder Woman 1984 : Stanza Hall of Heroes, con Gal Gadot, Chris Pine, Kirsten Wiig, Pedro Pascal e Patty Jenkins

19:00 – The Flash serie tv: Stanza WatchVerse.

19:45 – Black Lightning serie tv : Stanza WatchVerse.

20:45 – The Flash film : Stanza Hall of Heroes, con Ezra Miller e Andy Muschietti.

21:00 – The Suicide Squad : Stanza Hall of Heroes, con James Gunn e il cast.

21:00 – Legends of Tomorrow serie tv : Stanza WatchVerse.

22:15 – Doom Patrol serie tv :Stanza WatchVerse.

23:45 – The Snyder Cut of Justice League : Stanza Hall of Heroes con Zack Snyder.

24:00 – Black Adam : Stanza Hall of Heroes con Dwayne Johnson più ospiti a sorpresa.

00:45 – DA ANNUNCIARE: Stanza Hall of Heroes

01:00 – Aquaman: Stanza Hall of Heroes con James Wan e Patrick Wilson.

01:15 – Superman: Man of Tomorrow , premiere mondiale del nuovo film animato: Stanza WatchVerse.

01:30 – Shazam! : Stanza Hall o Heroes con Zachary Levi e altri.

02:00 – Lucifer : Stanza WatchVerse con registi e produttori.

02:30 – Titans : Stanza WatchVerse con registi, cast e produttori

3:30 – The Batman : Stanza Hall of Heroes con Matt Reeves e ospiti a sorpresa.

3:45 – Stargirl : Stanza WatchVerse con cast e Geoff Johns.

04:30 – Batwoman : Stanza WatchVerse con cast e produttori.

05:15 – Harley Quinn: Stanza WatchVerse con Kaley Cuoco, Bell, Funches, Oberrg, Alan Tudyk e altri.

Potete iscrivervi e costruire il vostro programma personalizzato sul sito del DC FanDome, che trovate cliccando sul link della fonte in basso. Come al solito, Everyeye sarà in prima linea per coprire l'evento sulle sue varie piattaforme e molteplici canali, quindi restate sintonizzato per tutte le novità.