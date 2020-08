DC FanDome, una bomba: svelato il numero di visualizzazioni, sarà un evento annuale?

L'evento del DC FanDome di sabato 22 agosto stato un vero e proprio esperimento per WarnerMedia, ma i dati resi pubblici nelle scorse ore dimostrano che la prima convention in streaming online è stata una vittoria su tutta la linea.

Variety riferisce infatti che l'evento DC FanDome: Hall of Heroes ha generato un totale di 22 milioni di visualizzazioni in 220 paesi durante le sue 24 ore online, con i trailer - per film come The Batman e Justice League: The Snyder Cut - che hanno generato più di 150 milioni di visualizzazioni dal loro debutto su YouTube.

"Volevamo davvero mettere insieme un evento che potesse far divertire i fan", ha commentato Lisa Gregorian, presidente del gruppo TV Warner Bros. e chief marketing officer. Stando a quanto riportato, l'evento è stato messo insieme avvalendosi della collaborazione di oltre 300 persone davanti alla telecamera e circa 250 persone dietro le quinte, con il contenuto che reso disponibile per i fan che è stato filmato per un periodo di due settimane intorno alla fine di luglio. Ciò ha dato al team di produzione solo tre settimane per mettere tutto insieme, e il montaggio finale (della durata di otto ore) è stato messo insieme una settimana prima dell'evento.

Il budget per questa impresa titanica non è stato rivelato, anche se a quanto pare è costato molto meno rispetto ad un solo panel nella famosa Hall H al Comic-Con di San Diego. "Abbiamo raggiunto milioni di fan sparsi in tutto il mondo, fan che normalmente non saremmo stati in grado di raggiungere", ha spiegato la Gregorian. "Siamo stati in grado di organizzare Q&A dall'India, dalle Filippine e dal Sud Africa".

Addirittura sembra che DC FanDome potrebbe tornare anche in futuro, dato che la Gregorian ha notato che in un mondo post-COVID-19 ci sarà sempre più spazio per eventi virtuali. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti non possiamo che lasciarvi al trailer di The Batman e al trailer di Justice League.