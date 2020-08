DC FanDome: da Batman a Suicide Squad, c'è di tutto nel trailer della Hall of Heroes

Mancano ormai pochissimi giorni al vero, grande e importante evento dell'estate nerd 2020, quello che muoverà sicuri numeri da capogiro rispetto al Comic-Con at Home e simili, e per presentare in via definitiva e ufficiale l'attesissimo DC FanDome, la Warner Bros. ha pubblicato online il trailer della Hall of Heroes.

Il filmato in questione ha il compito di darci un'idea della struttura dell'evento, che sarà interamente ricreata all'interno di uno studio in green screen che sarà "occupato" di volta in volta da un'opera disegnata a mano da vari artisti DC o dai poster, font e titoli ufficiali dei vari progetti cinematografici. Il DC FanDome viene presentato come "un evento globale senza precedenti", ed in effetti è davvero così, più di ogni altro grande panel alla Hall H del SDCC, un qualcosa di molto simile al D23 Disney ma per la prima volta nella storia dell'intrattenimento completamente pensato per lo streaming.



Come si vede dal filmato, i vari eventi che si terranno all'interno della Hall of Heroes saranno dedicati ai titoli cinematografici e saranno interamente pre-registrati, dato che possiamo già averne un assaggio dal trailer, dove vediamo la presenza di Wonder Woman 1984, The Flash con il regista Andy Muschietti, di tutto il cast di The Suicide Squad compreso James Gunn e soprattutto di Matt Reeves, che nel presentare del materiale di The Batman rivela: "Non potevo venire qui senza mostrarvi qualcosa di ufficiale del film".



Quindi sì, è tutto grandioso e non vediamo l'ora di entrare in questa gigantesca cupola DC per un'intera giornata il prossimo 22 agosto. E voi?