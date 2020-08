DC FanDome, ci sarà un annuncio a sorpresa da parte di DC Films: quale sarà?

Se avete dato un'occhiata sufficientemente attenta al programma completo italiano del DC FanDome, avrete di certo notato che alle ore 00:45 ci sarà spazio per un misterioso annuncio a sorpresa da parte di DC Films.

Questo perché, tra i panel dedicati a James Gunn e il suo The Suicide Squad, Matt Reeves e The Batman, Dwayne Johnson e Black Adam, Zack Snyder e la director's cut di Justice League e poi ancora The Flash, Shazam! e Aquaman, Warner Bros. ha lasciato spazio ad alcuni panel segreti nelle varie sezioni del DC FanDome.

Quello che ci interessa particolarmente oggi è il panel segreto della sezione Hall of Heroes, ovvero la 'stanza' virtuale dove andranno in onda tutti gli show di presentazione dedicati ai film: siccome speculare non fa mai male, secondo voi quale progetto sarà annunciato alle 00:45 ore italiane di sabato 22?

C'è chi punta il dito verso New Gods di Ava DuVernay, progetto scritto dal pluripremiato sceneggiatore Tom King mai davvero annunciato ufficialmente, oppure un nuovo progetto dedicato alla Harley Quinn di Margot Robbie, stand-alone già rumoreggiato qualche settimana fa. Ci sarebbe spazio anche per il chiacchierato Batgirl, ma in questo modo si rischierebbe di spostare l'attenzione dal panel di The Batman, pianificato per le 3:30. Infine si è parlato in questi giorni anche di Wonder Woman 3, con Patty Jenkins che lo ha nominato come suo ultimo film da regista dell'Amazzone DC, mentre l'idea di un ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman è il jolly che tutti i fan stanno aspettando.

