DC FanDome, saranno annunciati due film segreti: scoprite l'epico teaser di DC Films

La DC Films ha anticipato l'arrivo di due film segreti al DC FanDome, la convention streaming che sarà presentata online il 22 agosto prossimo, e lo ha fatto con una mossa a dir poco geniale.

Vi sarete accorti che, sui vari social, Warner Bros. e DC hanno iniziato a pubblicare dei post chiedendo ai fan di inviare delle domande sui vari argomenti che saranno toccati durante l'evento, argomenti che vanno dai film alle serie tv, dai fumetti ai videogame. Come potete vedere nello screen in calce, cliccando sul post si aprono diverse opzioni: le ultime quattro visibili nella foto in basso sono Young Justice: Outsiders, Zack Snyder (come noto argomento molto caldo) e due progetti denominati Film Segreto 1 e Film Segreto 2.

Ovviamente al momento non ci sono indicazioni su quali potrebbero essere esattamente questi film: la possibilità è che uno di loro sia Black Adam, che non compare nell'elenco delle domande ma è stato confermato per l'evento; inoltre, tra i film in sviluppo per DC Films ci sarebbero anche New Gods (diretto da Ava DuVernay e scritto da Tom King) e Green Lantern Corps (scritto da Geoff Johns). Ma un nome caldo potrebbe essere anche quello di Harley Quinn e Margot Robbie, considerato che anche gli account ufficiali di Birds of Prey hanno sponsorizzato il DC FanDome. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che i progetti presenti all'evento saranno Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC's Legends of Tomorrow, DC's Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, The Snyder Cut, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO !, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders e, in arrivo in autunno nei cinema di tutto il mondo, Wonder Woman 1984.