DC FanDome, annunciata l'edizione 2021: la data dell'evento e i possibili protagonisti

Dopo il grande successo del DC FanDome 2020, iniziativa virtuale organizzata da Warner Bros. e DC Comics per presentare i propri prodotti ai fan in tempo di distanziamento sociale, le compagnie hanno confermato che l'evento globale si terrà anche quest'anno.

Sulle note dell'iconico tema di Superman, l'account ufficiale della casa fumettistica ha infatti annunciato che il DC FanDome 2021 si svolgerà il prossimo 16 ottobre. Ricordiamo che la prima edizione si è svolta in due giornate, 22 agosto e 12 settembre 2020, dunque restiamo in attesa di ulteriori novità sulla modalità del ritorno dell'evento.

Il grande protagonista dell'edizione 2020 è stata senza dubbio il primo trailer ufficiale di The Batman, l'attesa pellicola di Matt Reeves che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, e anche se al momento non è ancora stato rivelato cosa verrà mostrato durante la nuova edizione, sono numerosi i titoli DC attualmente in produzione.

Per quanto riguarda i film del DCEU, lo studio sta attualmente lavorando a Black Adam con Dwayne Johnson, The Flash di Andy Muschietti, Aquaman 2 e Shazam! Fury of Gods. Inoltre, sul fronte delle serie TV, sono in sviluppo le serie spin-off di The Batman e The Suicide Squad, incentrate rispettivamente sulla Gotham City Police e sul Peacemaker di John Cena.



Quali sono i titoli per cui non vedete l'ora di scoprire tutte le novità? Fatecelo sapere nei commenti.