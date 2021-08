DC Fandome 2021, trailer ufficiale: ci sono The Batman, Flash, Black Adam e tanto altro!

A poche ore dalle prime reaction di The Batman, ecco arrivare online il trailer ufficiale del DC Fandome 2021, seconda edizione del nuovo evento annuale di Warner Bros. e DC inaugurato per la prima volta nel 2020.

La clip, che potete vedere in calce all'articolo, promette tante novità in arrivo per i più importanti progetti DC Films in uscita il prossimo anno, come The Batman, Black Adam e The Flash, così come Peacemaker, lo spinoff tv di The Suicide Squad e le serie Titans, Batwoman e Superman & Lois, ma anche i prossimi videogiochi DC e molto altro ancora. Inoltre, sembra anche che durante l'evento i fan potranno ottenere anche le prime informazioni su Shazam! 2, Aquaman 2 e DC League of Super-Pets, con tutti e tre i film presenti nel poster dell'evento.

DC Fandome è un evento virtuale per i fan che si svolgerà in un solo giorno, il 16 ottobre prossimo, e sarà in live streaming gratuita sul proprio sito web ufficiale. La versione dell'anno scorso ha visto enormi rivelazioni come il primo teaser trailer di The Batman, quindi assicuratevi di sintonizzarvi anche questa volta: come nel 2020, Everyeye seguirà passo passo lo show, dunque preparate i pop-corn!

Ricordiamo che la prossima uscita DC in ordine cronologico sarà Peacemaker, che dovrebbe debuttare a gennaio, con John Cena di nuovo nei panni del personaggio titolare. La serie tv sarà seguita dal tanto atteso The Batman, che dopo alcuni ritardi causati dalla pandemia uscirà il 4 marzo 2022: il film vede Robert Pattinson nei panni dell'omonimo crociato incappucciato, così come Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino e Paul Dano come l'Enigmista.

The Batman è stato mostrato al CinemaCon la scorsa settimana, con un video promozionale che ha presentato tra le altre cose anche Alfred di Andy Serkis.