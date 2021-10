DC FanDome 2021, il nuovo trailer mostra The Batman, Black Adam e Flash!

Mentre già si parla di un potenziale sequel di The Batman e una serie su Catwoman, Warner Bros. e DC hanno pubblicato su YouTube il nuovo trailer ufficiale del DC FanDome 2021, seconda edizione dell'acclamato evento in streaming che l'anno scorso ha strappato consensi tra fan e addetti ai lavori.

Nel filmato, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo, le luci della ribalta sono tutte per le superstar Robert Pattinson e Zoe Kravitz, ospiti speciali che secondo quanto dichiarato hanno preparato alcune sorprese per i fan di The Batman. Oltre a loro spazio anche a Black Adam, che nel teaser del DC FanDome si mostra con le prime immagini ufficiali: intorno al minuto 0'30, infatti, potete ammirare un primo piano dell'anti-eroe interpretato da The Rock, che compare anche in 'borghese' insieme a Pierce Brosnan e a tutto il cast di Black Adam per sponsorizzare il nuovo film, che dovrebbe essere presente al DC FanDome con un primo trailer.

Il filmato promozionale promette inoltre tantissima carne al fuoco, dall'attesissimo The Flash con Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton e Sasha Calle a Shazam: Fury of the Gods, con protagonista Zachary Levy, passando ovviamente per Aquaman 2: The Lost Kingdom, con Jason Momoa ancora una volta nei panni del supereroe DC. L'appuntamento con l'edizione 2021 del DC FanDome, lo ricordiamo, è fissata per il 16 ottobre, ovvero il sabato della prossima settimana.

Manca pochissimo ormai: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!