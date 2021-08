DC Fandome 2021, il programma completo: confermato il nuovo trailer The Batman!

Il trailer del DC Fandome 2021 ha promesso ai fan di Warner Bros. e DC un nuovo appuntamento per scoprire tutto sui prossimi film e serie tv in uscita, da The Batman a Peacemaker.

Ma qual è il programma completo del DC Fandome? Dal cinema ai videogame, dalle serie tv agli show animati, ecco tutti gli appuntamenti previsti per l'evento:

Warner Bros. Pictures presenta sei titoli molto attesi con un nuovo trailer esclusivo per The Batman , nuovi contenuti dalla DC League of Super-Pets, un first look a Black Adam, un'anteprima di The Flash e un dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods.

presenta sei titoli molto attesi con , nuovi contenuti dalla DC League of Super-Pets, un first look a Black Adam, un'anteprima di The Flash e un dietro le quinte di Aquaman and the Lost Kingdom e Shazam! Fury of the Gods. Warner Bros. Television offrirà un’anticipazione delle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth; un tributo d'addio a Supergirl in prossimità della sua epica conclusione dopo sei stagioni; una celebrazione di 100 episodi di Legends of Tomorrow di DC; un first look all'imminente nuovo dramma Naomi; e un'anteprima di un episodio imminente di Stargirl di DC.

offrirà un’anticipazione delle nuove stagioni di Batwoman, The Flash, Superman & Lois e Sweet Tooth; un tributo d'addio a Supergirl in prossimità della sua epica conclusione dopo sei stagioni; una celebrazione di 100 episodi di Legends of Tomorrow di DC; un first look all'imminente nuovo dramma Naomi; e un'anteprima di un episodio imminente di Stargirl di DC. Warner Bros. Games presenta nuove rivelazioni sull'attesissimo Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e su Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Studios.

presenta nuove rivelazioni sull'attesissimo Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e su Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Studios. DC Comics onorerà il retaggio di uno dei più grandi supereroi del mondo nonché icona di verità e uguaglianza, Wonder Woman, con tre libri in uscita. DC presenta la sua storia nella miniserie DC Black Label "Wonder Woman Historia", espande il mito dell'Amazzonia con "Nubia and the Amazons", e onora l'ispirazione che ha fornito alle donne di tutto il mondo con la graphic novel originale "Wonderful Women of the World". Inoltre, DC condividerà i dettagli sul prossimo capitolo dell'epico crossover comico Batman/Fortnite, e i fan scopriranno qualcosa in più sull'imminente "Batman: Fear State", la nuova serie di sei numeri "Black Manta", il ritorno del "Milestone Universe" e molto altro ancora.

onorerà il retaggio di uno dei più grandi supereroi del mondo nonché icona di verità e uguaglianza, Wonder Woman, con tre libri in uscita. DC presenta la sua storia nella miniserie DC Black Label "Wonder Woman Historia", espande il mito dell'Amazzonia con "Nubia and the Amazons", e onora l'ispirazione che ha fornito alle donne di tutto il mondo con la graphic novel originale "Wonderful Women of the World". Inoltre, DC condividerà i dettagli sul prossimo capitolo dell'epico crossover comico Batman/Fortnite, e i fan scopriranno qualcosa in più sull'imminente "Batman: Fear State", la nuova serie di sei numeri "Black Manta", il ritorno del "Milestone Universe" e molto altro ancora. HBO Max presenterà delle esclusive sull'imminente serie action comedy Peacemaker e sulla serie limitata DMZ. Lo streamer ha in serbo anche altre sorprese e anticipazioni su nuove serie, oltre alle tanto amate Titans e Doom Patrol. Tutte e quattro le serie provengono dalla Warner Bros. Television.

presenterà delle esclusive sull'imminente serie action comedy Peacemaker e sulla serie limitata DMZ. Lo streamer ha in serbo anche altre sorprese e anticipazioni su nuove serie, oltre alle tanto amate Titans e Doom Patrol. Tutte e quattro le serie provengono dalla Warner Bros. Television. Warner Bros. Animation darà uno sguardo all’imminente serie limitata Aquaman: King of Atlantis; offrirà un'anteprima della terza stagione della serie comica d’animazione per adulti Harley Quinn; mostrerà un’anteprima della prossima serie animata del Cavaliere Oscuro nella nuovissima serie in arrivo Batman: Caped Crusader; oltre a offrire ai fan un'anteprima di Young Justice: Phantoms.

darà uno sguardo all’imminente serie limitata Aquaman: King of Atlantis; offrirà un'anteprima della terza stagione della serie comica d’animazione per adulti Harley Quinn; mostrerà un’anteprima della prossima serie animata del Cavaliere Oscuro nella nuovissima serie in arrivo Batman: Caped Crusader; oltre a offrire ai fan un'anteprima di Young Justice: Phantoms. Warner Bros Home Entertainment presenterà in anteprima due film d'animazione originali DC: un'anteprima di Superman e del resto della Justice League in Injustice, un film d'animazione nuovo di zecca ispirato ai famosi giochi e fumetti, nonché la prima del trailer del nuovissimo film d'animazione Catwoman: Hunted. Entrambi i film sono prodotti in associazione con Warner Bros. Animation

Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato per il prossimo 16 ottobre. Quale titolo attendete di più? Ditecelo nei commenti!