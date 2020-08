DC FanDome: 10 annunci che vorremmo vedere durante l'evento virtuale

Tra pochi giorni potremo finalmente fare una full-immersion nel mondo DC grazie all'evento virtuale DC FanDome, che per 24 ore ci intratterrà e terrà compagnia con annunci, retroscena, anticipazioni e ospiti, ma anche tante attività per i fan. Cos'è però che attendiamo con più trepidazione?

Sappiamo che DC FanDome sarà un evento dedicato non solo al lato cinematografico dell'Universo DC, ma anche a quello televisivo, oltre ovviamente a fumetti e videogiochi.

Così, i colleghi del sito CBM hanno stilato un elenco degli annunci e delle anticipazioni che vorrebbero vedere per l'occasione, e noi abbiamo pensato di riproporveli.

Una prima occhiata al costume di Catwoman in The Batman

A interpretare il personaggio nel film di Matt Reeves sarà Zoë Kravitz, che sappiamo essersi allenata duramente per il ruolo. Perché non mostrare dunque delle immagini non solo di Pattinson come Bruce/Batman (quello va da sé ormai), ma anche del chiacchierato outfit di Selina Kyle?

Un trailer per The Suicide Squad

Dopo il flop del film di David Ayer, i fan non vedono l'ora di vedere come sarà la Suicide Squad di James Gunn, soprattutto di scoprire quali saranno i personaggi coinvolti (ancora non abbiamo appreso chi interpreterà John Cena, ad esempio). Quale migliore occasione?

L'annuncio dell'interprete di Reverse Flash nel film di Flash

Mentre attendiamo di scoprire se Ezra Miller verrà confermato come interprete di Flash, e se Michael Keaton tornerà davvero come Batman nel film, non sarebbe male un annuncio su chi potrebbe calarsi nei panni della nemesi di Barry Allen.

Nuovi concept art di Black Adam

Un trailer per lo Snyder Cut

E uno sneak peek di Darkside

Il prossimo videogioco DC

Un nuovo sguardo a Wonder Woman 1984 (e a Cheetah)

Un chiarimento sullo stato di DC Universe

La nuova line-up cinematografica DC

Le riprese di Black Adam sono state posticipate per via della pandemia, quindi non avremo logicamente trailer o quant'altro, ma... Perché non mostrare dei nuovi concept art?Se ne è parlato e se ne sta parlando ancora tanto, quindi perché non cavalcare l'onda e mostrare un trailer della versione di Zack Snyder della Justice League?Il villain promesso ma mai arrivato. Sarà questa la sede in cui ci verrà mostrato finalmente il Darkseid di Ray Porter Gli appassionati di videogame non vedono l'ora di scoprire quale sarà il prossimo titolo DC a essere annunciato, e quale cornice potrebbe essere più adatta di questa?Una delle delusioni maggiori che ci ha portato il 2020 è stato il doppio rinvio di Wonder Woman 1984 , ora programmato per arrivare nelle sale a ottobre. Perché allora non consolarci tutti con del nuovo materiale promozionale?Cosa ne sarà della piattaforma streaming DC ora che HBO Max ha fatto il suo debutto?Con tutti i rinvii, gli spostamenti, gli annullamenti e i ripensamenti vari, dobbiamo ancora capire che direzione prenderà l'Universo Cinematografico DC, e contiamo su DC FanDome per chiarirci un po' le idee. Quali film potrebbero essere annunciati?