DC, i fan ora voglio Batman Beyond con Michael Keaton dopo gli Oscar

Tanti dubbi in casa DC. Elizabeth Debicki sarà la prossima Wonder woman? Ma soprattutto, Michael Keaton sarà in Batman Beyond? I fan ci sperano.

Dopo la sua comparsa ai Premi Oscar 2024 per un siparietto con Danny Devito e Arnold Schwarznegger, alias Il Pinguino e Mr.Freeze, in molti sperano in un ritorno di colui che viene considerato da molti “il solo e unico Batman”. Tanti sono stati gli appelli nei confronti di James Gunn.

“Se James Gunn fosse furbo, si siederebbe con David Zaslav e lo convincerebbe a restituire il rimborso delle tasse per Batgirl in modo che possa essere distribuito, e poi lo seguirebbe resuscitando il film Batman Beyond con Michael Keaton.” Scrive un utente. “Messaggio aperto a James Gunn: un film su BATMAN BEYOND con Michael Keaton che lotta per superare i demoni della sua decennale carriera di Batman e passa il testimone al prossimo Cavaliere Oscuro sarebbe un film incredibilmente emozionante. Tanto per dire.” Aggiunge un altro. “Questo sarebbe il miglior momento possibile per @JamesGunn per affidare a Michael Keaton il ruolo di Bruce Wayne in un film di Batman Beyond”. Nel frattempo, sono arrivati appelli a James Gunn per il nuovo Flash del DCU.

E voi vorreste rivedere Michael Keaton nei panni dell’Uomo Pipistrello? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

