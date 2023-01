DC, Ezra Miller sarà ancora Flash? James Gunn: 'I nuovi film saranno annunciati a...'

La situazione DC Studios necessita chiarimenti immediato, e a quanto pare il nuovo co-presidente James Gunn ne è consapevole: il regista, in queste ore, è tornato sui social per chiarire i prossimi appuntamenti del franchise, e ha colto l'occasione anche per commentare il futuro di Ezra Miller.

Nelle ultime ore, infatti, si è fatto largo un report secondo il quale Warner Bros potrebbe mantenere Ezra Miller in casa DC anche dopo l'uscita di The Flash, film che invece in precedenza era stato classificato come 'l'ultimo capitolo del vecchio corso della saga' prima del reboot di James Gunn. Ora, come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista e sceneggiatore di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, che da qualche settimana ha assunto la guida dello studio cinematografico insieme a Peter Safran, ha dichiarato di 'non conoscere' la situazione attuale di Ezra Miller, cogliendo anche l'occasione per rivelare quando saranno annunciati i primi film dei nuovi DC Studios.

"Non so cosa ci sia là fuori su Ezra, ma i nostri attuali piani per la saga comprendono i prossimi 8-10 anni (ma questo mese ne annunceremo solo una parte)" ha scritto James Gunn su Twitter.

Insomma, se il futuro di Ezra Miller rimane ancora incerto (voci di corridoio suggeriscono che Warner Bros vorrà aspettare i risultati al botteghino di The Flash per decidere il fato dell'attore), quello del franchise inizierà a delinearsi molto presto dato che James Gunn ha confermato che i primi film saranno annunciati nel corso di gennaio: tra questi probabilmente ci saranno aggiornamenti sul nuovo capitolo di Superman, già confermato dallo stesso Gunn. Il regista ha anche annunciato che Batman sarà al centro del nuovo corso DC, dunque tante sono le aspettative anche per quanto riguarda l'eroe di Gotham City.

Quali sono secondo voi i primi progetti che verranno annunciati? Ditecelo nei commenti.