IL DC Extended Universe è ufficialmente morto: James Gunn costruirà il DCU

Dopo la 'vaga' assonanza con la quale i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran richiamano ai Marvel Studios di Kevin Feige, i fan potranno divertirsi a fare paragoni anche con il nuovo nome scelto per il franchise tratto dai fumetti DC Comics.

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, infatti, un certo numero di funzionari di alto livello della Warner Bros. Discovery hanno iniziato a riferirsi al franchise non più come DCEU, ma semplicemente come DC Universe: il DC Extended Universe, dunque, chiuderà definitivamente i battenti in favore di un più immediato DCU, che ovviamente ricorda molto da vicino l'acronimo MCU sebbene il loro significato sia differente (DC Universe contro Marvel Cinematic Universe). La conferma, come potete vedere nel post in calce all'articolo, arriva anche dal reporter di The Wrap Umberto Gonzalez, storicamente molto vicino a tutte le questioni legate al DCEU, pardon al DCU.

Vi ricordiamo che sono tantissimi i progetti dei DC Studios in arrivo nei prossimi mesi: oltre a Joker Folie à Deux e a The Batman 2 e i vari spin off in lavorazione per espandere l'universo narrativo di Matt Reeves e Robert Pattinson, infatti, dopo Black Adam arriveranno al cinema Aquaman & The Lost Kingdom e The Flash, mentre è in lavorazione un sequel di Man of Steel con Henry Cavill.

Prima di salutarvi, ecco le parole con cui Kevin Feige si è congratulato con James Gunn per il nuovo ruolo assunto in casa Warner Bros Discovery.