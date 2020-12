DC Extended Universe, perchè si chiama così? Ecco come nacque il franchise

Esordito ufficialmente nel 2013 con l'uscita de L'uomo d'acciaio, il DC Extended Universe si è affermato negli anni come una delle realtà più importanti dell'attuale panorama cinematografico, nel bene e nel male. Ma da dove nasce la ormai celebre sigla "DCEU"?

In seguito al suo annuncio, i media e i fan hanno iniziato a riferirsi al franchise come "DC Cinematic Universe" in linea con il nome utilizzato per il già consolidato Marvel Cinematic Universe, termine poi ripreso in un articolo pubblicato sul sito ufficiale di DC Comics.

È infatti solo un anno dopo il debutto del film con Henry Cavill, nel 2015, che Entertainment Weekly ha coniato il termine "DC Extended Universe" all'interno di un articolo dedicato a Batman v Superman: Dawn of Justice, creando di fatto l'abbreviazione "DCEU" che viene utilizzata dai fan e dai giornalisti di tutto il mondo ancora oggi e che Warner Bros. ha reso finalmente ufficiale con il lancio di HBO Max.

Qualcuno di voi ricorderà anche la parentesi "Worlds of DC", nome emerso dal San Diego Comic-Con del 2018 che molti avevano indicato come rebranding del franchise ma che non è mai stato confermato né da Warner né dalla stessa DC.

A proposito dell'universo cinematografico, vi ricordiamo che sono da poco emerse in rete le prime recensioni su Wonder Woman 1984, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 28 gennaio.