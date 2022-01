DC Extended Universe, James Gunn si chiama fuori: 'Non vorrei mai essere un Kevin Feige'

Non l'ha mai mandata a dire James Gunn, regista geniale e collaboratore difficile che con il suo lavoro è riuscito in un compito impossibile: fare il gioco delle tre carte con l'MCU e il DC Extended Universe, facendosi corteggiare ora dall'uno ora dall'altro. Ma c'è una posizione che proprio non vuole ricoprire, anche a ragione.

Arriverà a brevissimo Peacemaker, la nuova serie di HBO Max che è già cult diretta da James Gunn e incentrata su uno degli anti-eroi più folli e politicamente scorretti del suo ultimo film. Stiamo parlando ovviamente dell’omonimo super interpretato da John Cena, la cui unica missione sembra essere il raggiungimento della pace perpetua, “whatever it takes”, qualunque siano i costi o la scia di sangue che dovrà lasciarsi alle spalle. Il fine giustifica i mezzi, insomma. Si tratterà ovviamente di una serie prequel, poiché l’abbiamo visto non esattamente in salute nel finale del film che l’ha lanciato su grande schermo.

Dopo il dimenticabilissimo tentativo di David Ayer (Fury) con protagonista Will Smith, Warner incaricò James Gunn di ritentare l’esperimento con The Suicide Squad, che si proponeva come un vero e proprio, arrogante remake – più che un sequel – soggetto a un totale recasting. Il progetto fu affidato a Gunn durante quel momentaneo limbo in cui la Marvel, considerandolo un collaboratore sì geniale ma poco malleabile, aveva fatto l’errore madornale di licenziarlo dalla regia del terzo capitolo dei suoi Guardiani della Galassia, che è poi il franchise con cui il grande pubblico ha conosciuto il suo nome. Dopo aver ripreso in mano il progetto, con la Disney che l’ha richiamato all’ovile dopo averlo visto fuggire dai diretti rivali, Gunn si è fatto sentire a mezzo social in merito al prossimo villain di Guardiani della Galassia 3.

Oggi invece, i social li ha utilizzati per ben altro statement. L’argomento è la gestione del DCEU, con molti sono concordi sul fatto che non abbia saputo adottare una narrazione davvero unificata e ordinata come l’MCU, che in fatto di universi espansi dei cinecomic sta semplicemente stravincendo la partita contro Warner. Parte di questo è dovuto ai continui ricambi di dirigenza, con il grande iniziatore del DCEU (Zack Snyder) che sta abbandonando la nave dopo aver creato la Justice League. Certo, non tutte le saghe interconnesse hanno necessariamente bisogno di una figura come Kevin Feige, ma senz’altro può fare la differenza.

Con James Gunn che si prepara ad abbandonare Marvel e dopo l’enorme successo di The Suicide Squad, uno dei titoli più incredibili e forse uno dei pochi davvero riusciti del DCEU, molti si sono chiesti se non potesse essere proprio lui a rivestire il ruolo di guida dell’universo espanso di Casa Warner. Attualmente, il passaggio di mano che ha visto Walter Hamada assumere il controllo ha certamente migliorato la situazione, ma James Gunn sarebbe tutta un’altra cosa. Tuttavia, rispondendo a mezzo social – trovate il post in calce all’articolo – Gunn ha spiegato come preferisca dedicarsi ai suoi progetti, chiunque sia a commissionarglieli. Perché in fondo sta proprio in questo, nella sua marca autoriale e nel suo rifiuto di non farsi incravattare, il grande successo riscosso fino a ora. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!