DC Extended Universe, Cyborg avrà un futuro nel franchise?

Il futuro di Cyborg nel DCEU è molto incerto, soprattutto perché non è chiaro se Ray Fisher tornerebbe o meno nel personaggio interpretato in Justice League, dopo il cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice. Nonostante i progetti dei suoi colleghi Aquaman e Flash, Cyborg non è stato incluso in progetti di questo tipo.

Nel 2020 Ray Fisher ha accusato Joss Whedon e l'ambiente tossico sul set di Justice League; secondo l'attore, Whedon avrebbe mantenuto un comportamento inappropriato.



Nonostante gli attestati di stima e sostegno nei suoi confronti, ad oggi pare che l'accusa pubblica di Ray Fisher nei confronti di Warner Bros. e Joss Whedon l'abbia alienato da qualsiasi progetto riguardante il DC Extended Universe e soprattutto il suo personaggio, Cyborg.



I piani di Warner Bros nei confronti di Cyborg sono stati tenuti totalmente all'oscuro dei media e dopo le accuse, Ray Fisher non è stato incluso nel cameo di Peacemaker. Nonostante tutto questo è chiaro che il DCEU ha bisogno del Cyborg di Ray Fisher per poter proseguire la narrazione del personaggio all'interno del franchise. Secondo voi come si svilupperà questa vicenda?



Sul nostro sito potete nel frattempo recuperare la recensione della Snyder Cut, la versione di Zack Snyder del film in cui Ray Fisher ha interpretato Cyborg al fianco di Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) e Gal Gadot (Wonder Woman).