DC Extended Universe, 6 film all'anno e il multiverso: cosa c'è nel futuro del franchise?

Che i risultati di DC sul grande schermo siano ad oggi decisamente lontani da quelli dei cugini di casa Marvel è sotto gli occhi di tutti: salvo un paio di grossi successi (Joker su tutti, ma anche Aquaman e in parte Shazam!) i film di punta dell'Extended Universe sono stati perlopiù dei clamorosi flop di pubblico e critica.

Un cambio di rotta, dunque, è inevitabile se si vuole tentare di salvare la baracca: da questo punto di vista, secondo alcuni, il multiverso potrebbe essere la via più semplice da percorrere. Abbiamo già visto negli ultimi tempi come DC stia dando vita ad un vero e proprio filone parallelo di storie, dallo stesso Joker al Batman di Matt Reeves, che presumibilmente confluiranno in un proprio universo narrativo.

DC, d'altronde, ha già sperimentato questa strada sul piccolo schermo con l'Arrowverse, i cui risultati sono stati tutt'altro che negativi: sembra plausibile, dunque, che nei prossimi tempi Wonder Woman, Superman e soci possano continuare ad agire su Terra 1 contestualmente alla rivelazione degli universi paralleli già accennati nei film di cui sopra.

Si tratterebbe, comunque, di un'operazione dalle tempistiche rischiose: non sono in pochi a pensare che DC abbia fatto ai suoi tempi il passo più lungo della gamba introducendo dopo così pochi film la sua Justice League (a differenza della lentezza con cui Marvel ci ha presentato gli Avengers al completo, ad esempio), per cui è più che lecito il timore che la produzione possa muoversi in maniera troppo precipitosa anche in tal senso.

Non solo: pare che nei prossimi tempi DC abbia intenzione di aumentare la propria produzione a ben 6 release annuali, di cui 4 destinate al grande schermo e 2 ad esordire invece su HBO Max, trovando nella piattaforma streaming il terreno ideale per testare i prodotti più "rischiosi". Funzionerà? Lo scopriremo nei prossimi tempi! A proposito di personaggi meno conosciuti, una nuova fan-art ci ha mostrato Karen Gillan nei panni di Batgirl; vediamo, invece, con quali serie DC ed HBO Max si apprestano a sfidare Marvel.