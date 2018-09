DC Entertainment: Will Smith conferma discussioni riguardo un film su Deadshot

Un altro personaggio proveniente da Suicide Squad potrebbe ottenere il suo film stand-alone. O meglio, è quello che l'attore Will Smith fa intendere nel corso di una nuova intervista.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un potenziale spin-off dedicato al personaggio di Deadshot. Nel dicembre 2016 trapelava la news riguardo il possibile sviluppo di una pellicola totalmente incentrata sul personaggio a cui dà vita Will Smith; ad inizio 2018 però veniva spiegato che i piani riguardanti questo stand-alone erano possibilmente 'morti', con la Warner Bros. interessata ad altri progetti ispirati ai fumetti della DC.

Ora nella nuova intervista, però, l'attore ha chiarito che i piani non sono stati accantonati e che ci sono ancora discussioni in corso riguardo questo possibile spin-off cinematografico: "Spero che si faccia. Adoro interpretare Deadshot. Ho amato quel personaggio. Ne stanno parlando. Se viene fuori una buona idea... intanto noi abbiamo fatto dei meeting a riguardo. Mi piacerebbe molto, amo Deadshot".

Voi vedreste un film dedicato totalmente a Deadshot? Ricordiamo che verrà realizzato anche un Suicide Squad 2 mentre Birds of Prey, sorta di spin-off con Harley Quinn, uscirà a febbraio 2020. Sono in preparazione anche altri spin-off di Suicide Squad: un film chiamato Joker vs. Harley Quinn e, potenzialmente, anche Gotham City Sirens.