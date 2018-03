DC Entertainment: le riprese di The Batman inizieranno nel 2019?

Nonostante rumor pessimisti continuano ad arrivare da mesi, ormai, il sitoriporta un'altra potenziale voce di corridoio - questa volta "positiva" - dedicata al film stand-alone The Batman , pellicola incentrata sull'Uomo Pipistrello.

Secondo Heroic Hollywood - ma ricordiamo che, anche questo, si tratta soltanto di un rumor non confermato - le riprese dell'atteso The Batman non inizieranno quest'anno come annunciato precedentemente, bensì entro la prima metà del 2019. Questo dovrebbe spingere la Warner Bros. Pictures ad annunciare la data di uscita del titolo per il 2020.

Precisiamo che, almeno al momento, tutto quello che leggiamo e che noi di Everyeye.it vi riportiamo prontamente, sono da considerarsi rumor e nulla di più.

Matt Reeves dirigerà la pellicola. Reeves sta riscrivendo il copione della pellicola, precedentemente firmato da Ben Affleck e Geoff Johns; Reeves, infatti, sostituirà Affleck alla regia, il quale ha abbandonato la regia mesi fa, finendo per cestinare la sua storia e la sua sceneggiatura.

I rumor - pessimisti - vorrebbero Affleck pronto a lasciare i panni di Batman e l'attore Jake Gyllenhaal prontissimo a sostituirlo in corsa. Non solo: altre voci di corridoio vorrebbero questa pellicola come scollegata dal resto dell'Universo Cinematografico della DC Comics e ambientato in una sorta di "universo alternativo.".