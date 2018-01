DC Entertainment: il film su Cyborg è ancora in lavorazione

Lae la DC Entertainment stanno cambiando il loro approccio ai film basati sui fumetti della DC Comics e, per il momento, non è ancora ben chiaro quale dei progetti già annunciati sia sopravvissuto o meno.

Ad esempio sembra che le pellicole su personaggi come Deadshot e Lobo siano state cancellate dallo studio, mentre Green Lantern Corps. sembra stia ancora in fase di sviluppo. Alle pellicole ancora in fase di progettazione e sopravvissute a questi cambiamenti interni, potete aggiungere anche la presunta pellicola stand-alone sul personaggio di Cyborg, interpretato da Ray Fisher, e che ha debuttato prima in Batman v Superman: Dawn of Justice e, successivamente, ha avuto un ruolo principale nel recente Justice League.

La conferma sembra arrivare dall'attore Joe Morton, interprete del padre del protagonista, il Dr. Silas Stone, che in una nuova intervista ha svelato che la pellicola su Cyborg è ancora in fase di sviluppo e ne ha parlato, seppur brevemente: "Da quel che ho capito, ci sarà una pellicola su Cyborg. Sarà incentrato su di lui e sul mio personaggio, sarà incentrato sulla famiglia da dove proviene, come sia diventato Cyborg e via di seguito. Anche da dove proviene, tutto verrà esplorato".

Al momento non c'è una data di uscita fissata per questo progetto.