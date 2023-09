DC, la nuova enciclopedia di DC Comics avrà un'introduzione scritta da James Gunn

Dopo che Warner Bros ha annunciato che la nuova casa dei DC Studios nascerà a Londra, DC Comics alimenta il legame della saga con il nuovo direttore artistico del franchise James Gunn, regista divenuto recentemente il leader del DCU insieme al produttore Peter Safran.

In queste ore, infatti, lo stesso James Gunn si è rivolto a X (il social network precedentemente noto come Twitter) per condividere con i propri follower il volume Strange and Unsung All-Stars of the DC Multiverse: A Visual Encyclopedia. Scritto dall'autrice di fumetti Stephanie Williams, acclamata per i suoi contributi a Nubia: Queen of the Amazons e Wakanda, questo libro porterà i lettori in un viaggio attraverso i regni e i personaggi meno esplorati del pantheon della DC. Il regista ha scritto: "Molti sanno che ho una predilezione speciale per gli angoli più remoti dei fumetti DC: i personaggi dimenticati o stravaganti con cui sono cresciuto, che mi hanno fatto ridere e che hanno innescato la mia immaginazione e il mio amore per gli emarginati e gli stravaganti. Ora c'è finalmente un libro per gente come me (sì, inclusa una prefazione scritta da me), 240 pagine di colpevole bontà, con Arm-Fall Off Boy, il colonnello Computron, il Mod Gorilla Boss e tanti altri. In prevendita ora!".

Ricordiamo che la line-up iniziale del DCU di James Gunn e Peter Safran, che partirà nel 2024 in streaming con la serie tv animata Creature Commandos e poi nel 2025 al cinema con Superman: Legacy, include anche Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority. Oltre a questi film, la piattaforma di streaming Max svilupperà anche le serie tv Waller, Booster Gold, Lanterns e Paradise Lost.

Per altri post di James Gunn, scoprite quale fumetto DC ha ispirato Superman: Legacy.