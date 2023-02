DC Elseworlds: scopriamo quali sono i 5 film confermati

James Gunn ha confermato che diversi progetti saranno sviluppati nell’ambito dei DC Elseworlds,una serie di prodotti che si distaccheranno dal nuovo intreccio per raccontare di storyline alternative con ambientazioni e stili diversi.

È dal 1942 che la casa di Batman sviluppa storie che non vanno a combinarsi con la continuity ufficiale dell’universo DC, includendole, dal 1989, negli Elseworlds, presentati a partire da Batman: Gotham by Gaslight. L’idea di base è la stessa della serie Marvel What if, con i personaggi trasportati in epoche diverse o alle prese con archi temporali paralleli a quelli del canone costituito. La nuova strada intrapresa dai DC Studios è già lastricata di 5 progetti Elseworlds in produzione: andiamo a scoprirli uno per uno.

Blue Beetle : programmato per l’agosto del 2023, il film vedrà protagonista Jaime Reyes, un ragazzo che ottiene i superpoteri dopo che uno scarabeo alieno si innesta in lui rinforzandolo con un potente esoscheletro. Gunn ha confermato il film come un progetto Elseworlds totalmente disconnesso da tutte le altre opere DCU

: programmato per l’agosto del 2023, il film vedrà protagonista Jaime Reyes, un ragazzo che ottiene i superpoteri dopo che uno scarabeo alieno si innesta in lui rinforzandolo con un potente esoscheletro. Gunn ha confermato il film come un progetto Elseworlds totalmente disconnesso da tutte le altre opere DCU Joker: Folie A Deux : il grandioso successo di Todd Phillips avrà il suo sequel nei progetti alternativi della DC, permettendo allo stesso tempo a Joaquin Phoenix di continuare a portare sullo schermo il suo Joker e ai DC Studios di portare sugli schermi un’altra versione, più classica, del villain e di Harley Quinn. L’uscita nelle sale del film del regista newyorkese è programmata per il 2024.

: il grandioso successo di Todd Phillips avrà il suo sequel nei progetti alternativi della DC, permettendo allo stesso tempo a di continuare a portare sullo schermo il suo Joker e ai DC Studios di portare sugli schermi un’altra versione, più classica, del villain e di Harley Quinn. L’uscita nelle sale del film del regista newyorkese è programmata per il 2024. The Batman - Parte 2 : il Batman di Matt Reeves è stato pensato sin dall’inizio come apripista per un nuovo universo condiviso , al di fuori da quello standard della DC. In cantiere, per gli Elseworlds, ci sono due sequel e due spinoff per la tv attualmente in produzione grazie a HBO.

: il Batman di Matt Reeves è stato pensato sin dall’inizio come apripista per , al di fuori da quello standard della DC. In cantiere, per gli Elseworlds, ci sono due sequel e due spinoff per la tv attualmente in produzione grazie a HBO. Constantine 2 : il film con Keanu Reeves, uscito nel 2005 ben prima dell’avvento dell’ormai defunto DCEU, avrà finalmente un seguito. Gunn non ha rilasciato dettagli riguardo il ritorno del cacciatore di demoni , ma la produzione del secondo capitolo, annunciata nel settembre del 2022 è stata confermata.

: il film con Keanu Reeves, uscito nel 2005 ben prima dell’avvento dell’ormai defunto DCEU, avrà finalmente un seguito. Gunn non ha rilasciato dettagli riguardo , ma la produzione del secondo capitolo, annunciata nel settembre del 2022 è stata confermata. Black Superman: nel 2021 Ta-Nehisi Coates ha annunciato di voler dirigere una versione alternativa di Superman con un Uomo d’Acciaio dalla pelle nera. Anche se non menzionato tra gli annunci del DCU, il film dell’autore e giornalista è ancora vivo, con Gunn e Safran che attendono la bozza della sceneggiatura da parte di Coates.

In attesa di nuovi sviluppi, vi lasciamo all'interessantissima infografica relativa ai progetti annunciati da Gunn per il nuovo DCU.