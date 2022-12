DC, Dwayne Johnson è il capro espiatorio dei fan per l'allontanamento di Henry Cavill

In diverse interviste recenti Johnson aveva affermato di essersi battuto per il ritorno di Henry Cavill nel ruolo di Superman, culminato con l'annuncio social dello stesso attore. Il cambio repentino di questa situazione ha posto la star di Black Adam nell'occhio del ciclone , proprio perché lui stesso si era esposto sulla questione fornendo speranze agli spettatori che non si sono concretizzate. Al momento Dwayne Johnson, protagonista del recente film DC diretto da Jaume Collet-Serra, non ha risposto alle accuse e alle critiche pervenute dai fan DC in queste ore sui social ma prossimamente potrebbe intervenire in prima persona per spiegare il suo punto di vista sulla vicenda dell' addio di Cavill al DC Universe. Difficile l'ipotesi che l'ex The Rock riesca a far cambiare idea alla coppia Gunn-Safran - da qualche settimana nominati a capo dell'universo DC che sta vivendo una totale ricostruzione - ma una caratteristica della DC è l'imprevedibilità ed è quindi difficile escludere a priori qualsiasi evoluzione della vicenda. E voi cosa ne pensate? Siete contenti dell'addio di Cavill o credete che DC abbia sbagliato?

@TheRock this is all your fault — Selina (@ECNALHANID) December 15, 2022

This was bound to happen, and it sucks, but this isn’t Gunn’s fault.



WBD and The Rock were the ones who bit off more than they can chew, and now we’re in this situation. https://t.co/kKMVSLrNpC — Eli (@realmichaeleli) December 15, 2022

Wait, Henry Cavill left the Witcher series so he could play superman and now even that got cancelled. This is all The Rock's fault the bastard — Aows 🇲🇦 (@AowsBen) December 15, 2022