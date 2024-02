DC, due nuovi titoli pronti ad entrare in produzione: di cosa si tratta?

Il DCU ha già compiuto un anno, e in queste ore James Gunn ha celebrato questo traguardo sui social con un post indirizzato ai fan dell'atteso nuovo franchise di Warner Bros.

Il regista ha dichiarato che "sono in fase di completamento gli episodi di Creature Commandos che usciranno entro la fine dell'anno, e almeno altri 2 progetti si stanno preparando per essere realizzati nei prossimi due mesi, continuano ad arrivare copioni straordinari e talenti incredibili vengono aggiunti a nuovi progetti, pianificati e non pianificati."

Con la star di House of the Dragon, Milly Alcock, recentemente scelta per il ruolo di Supergirl, uno dei due titoli a cui si fa riferimento dovrebbe essere senza troppe sorprese il film Supergirl: Woman of Tomorrow, che ha già una sceneggiatura, scritta da Ana Nogueira, e del quale in questi giorni si è detto che inizierà le riprese entro la fine del 2024, sebbene attualmente non ci sia ancora alcun regista a bordo. Un’altra opzione probabile sarebbe lo show televisivo Waller, che ha reclutato Christal Henry (la serie TV di Watchmen) e Jeremy Carver (Doom Patrol) come showrunner. Inoltre, tra i titoli che potrebbero accelerare ci sono anche i film di Swamp Thing, che ha James Mangold come regista, e di Batman: The Brave & The Bold, che invece sarà diretto da Andy Muschietti, sebbene Mangold sia attualmente impegnato con la lavorazione del suo film sulla vita di Bob Dylan con Timothée Chalamet.

