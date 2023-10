DC difende Jason Momoa: 'Mai stato ubriaco sul set di Aquaman 2'

Fioccano le accuse nei confronti di Jason Momoa dopo che alcuni documenti della terapista di Amber Heard Dawn Hughes, e più nello specifico appunti presi nel corso del processo Heard-Depp, sono circolati sul web. E questi fogli sollevano un polverone sull'ambiente lavorativo del set di Aquaman 2.

Momoa avrebbe bloccato sui social Heard, ma non solo: alcuni appunti suggeriscono che l'attore si sia trasferito da Johnny Depp per infastidire l'interprete di Mera in Aquaman e il regno perduto. Ma non è finita qui: pare che Momoa arrivasse in ritardo e ubriaco sul set.

L'attore ha preferito, attraverso il suo rappresentante, non commentare le accuse ma il portavoce della DC, infatti, ha respinto ogni accusa: "Jason Momoa si è comportato in modo professionale in ogni momento sul set di Aquaman e il regno perduto". Un'altra voce a difesa di Momoa, invece, afferma che "Jason lavora come un matto, gli piace bere una birra ogni tanto come tutti, ma non si presenta ubriaco set... E non si veste come Johnny Depp. Si è sempre vestito con quello stile bohémien”, ha detto un insider.

Accuse molto pesanti mirano la promozione del sequel di Aquaman che non sembra baciato dalla dea bendata quanto il primo film: i fan vogliono persino boicottare Aquaman 2!