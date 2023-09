DC, David S Goyer racconta il caos del DCEU: 'Ogni 18 mesi c'era un nuovo capo'

Oggi Warner Bros Discovery si sta preparando a costruire una casa per i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, con piani finalmente concreti per sviluppare un universo cinematografico basato sui fumetti DC Comics, ma le acque sulle quali ha navigato la saga non sono sempre state così quiete.

In un'intervista concessa al podcast "Happy Sad Confused", lo sceneggiatore di Man of Steel e della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan David S. Goyer ha raccontato nuovi retroscena sulla burrascosa creazione del DCEU, confermando quello che tutti già sapevano: la saga è stata una risposta frettolosa di Warner Bros. al successo del Marvel Cinematic Universe per cercare di competere con la popolarità dei supereroi Marvel. La differenza sostanziale, però, è stata che mentre i Marvel Studios venivano saldamente guidati da Kevin Feige, il DCEU ha dovuto subire i numerosissimi cambi dirigenziali che si sono susseguiti ai piani alti di Warner Bros.

"Ne so qualcosa della pressione che la saga DC ha ricevuto da parte della Warner Bros. Loro volevano il proprio Marvel Cinematic Universe, mentre noi creatori sapevamo che non potevamo iniziare a correre prima di imparare a camminare”, ha detto Goyer. “Ovviamente, la cosa difficile è stata la porta girevole dei dirigenti Warner Bros. Praticamente, ogni 18 mesi arrivava un nuovo dirigente a gestire la baracca. E ognuno di loro diceva: 'Faremo le cose ancora più in grande!' Ricordo che a un certo punto la persona che all'epoca gestiva la Warner Bros. aveva realizzato una line-up di tipo 20 film da far uscire nei successivi 10 anni. Era tutto pazzesco, una quantità di roba costruita dal nulla, da un giorno all'altro, semplicemente buttata sul tavolo. Non è così che si costruisce una casa."

James Gunn riuscirà a cambiare marcia? I fan ci sperano, anche se il nuovo DCU sembra avere le idee chiare.