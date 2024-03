DC: tutte le date d'uscita di film e serie tv, da Joker 2 a Superman e The Batman 2

A seguito del rinvio di The Batman: Parte 2, appena comunicato in via ufficiale da Warner Bros, vi proponiamo il nuovo calendario uscite dei DC Studios, tra cinema e televisione.

Creature Commandos, 2024 : serie animata scritta da James Gunn e composta da sette episodi, è il primo capitolo in assoluto del DCU e vede Amanda Waller (doppiata da Viola Davis) creare una squadra operativa di black-ops composta Rick Flag Sr. (Frank Grillo), la Sposa di Frankenstein (Indira Varma), Eric Frankenstein (David Harbour), Doctor Phosphorous (Alan Tudyk), Nina Mazursky (Zoë Chao) e G.I. Robot e Weasel (entrambi doppiati da Sean Gunn). La data d'uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma debutterà nel 2024.

The Penguin, 2024 : sequel spin-off di The Batman incentrato su Oswald Cobblepot, alias il Pinguino, ancora interpretato da Colin Farrell. La storia prenderà il via circa due settimane dopo gli eventi del film originale e sarà interpretata da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia di Carmine e Clancy Brown in quelli del boss criminale Salvatore Maroni. Anche in questo manca manca ancora la data d'uscita ufficiale, ma la serie debutterà nel corso del 2024.

Joker: Folie à Deux, 4 ottobre 2024 : quest'anno uscirà anche l'atteso sequel di Joker, nuovamente diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix. Insieme a loro ci sarà Lady Gaga, chiamata ad interpretare una nuova versione di Harley Quinn.

Superman, 11 luglio 2025 : primo film per il cinema del DCU e nuova fatica di James Gunn dopo Guardiani della Galassia 3, con David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.

: primo film per il cinema del DCU e nuova fatica di James Gunn dopo Guardiani della Galassia 3, con David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. The Batman: Parte 2, 2 ottobre 2026: sequel di The Batman e di The Penguin, nuovamente scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Nel cast dovrebbero tornare tutti i co-protagonisti del film originale, come Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano e Andy Serkis, incluso Barry Keoghan nei panni del nuovo Joker.

Per altri contenuti scoprite tutti i film e le serie tv DCU in sviluppo ancora privi di una data d'uscita.

