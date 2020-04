DC, Darren Criss e Zachary Quinto nel film d'animazione Superman: Man Of Tomorrow

Wonder Woman 1984 è stato rinviato ad agosto a causa del Coronavirus, ma il film con protagonista Gal Gadot non sarà l'unico dedicato a un supereroe DC che vedremo quest'estate: ad aspettarci c'è anche il lungometraggio animato Superman: Man of Tomorrow, con Darren Criss e Zachary Levi.

Rispettivamente nei panni di Kal-El/Clark Kent/Superman e Lex Luthor, Darren Criss e Zachary Quinto si uniscono a un cast di doppiatori davvero invidiabile per Superman: Man of Tomorrow.

Con i precorsi di Quinto nell'interpretare il supercattivo (chi si ricorda di Sylas di Heroes?) e la naturale predisposizione di Criss nell'utilizzare la voce come forma d'espressione, non dubitiamo che i due faranno un ottimo lavoro.

La pellicola, che sarà distribuita in edizione digitale e home video, vedrà un giovane Clark come tirocinante del celebre Daily Planet di Metropolis, ma anche come impavido difensore della città, specialmente contro le minacce rappresentate dal già nominato Lex Luthor, il cacciatore di taglie Lobo (interpretato da Brett Dalton di Agents of S.H.I.E.L.D.) e Parasite (doppiato dall'attore di The Walking Dead Ryan Hurst).

Tra gli altri personaggi che ritroveremo nel film anche l'immancabile Lois Lane (qui interpretata da Alexandra Daddario), Jonathan e Martha Kent (Neil Flynn e Bellamy Young) e Marian Manhunter (Ike Amadi).

A dirigere la pellicola scritta da Tim Sheridan (Reign of the Superman, The Death and Return of Superman) sarà Chris Palmer (Voltron: Legendary Defender).